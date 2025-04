Per SBG la Juventus progetta il ritorno dello sponsor Jepp in abbinata a Visit Detroit.

Arriva da Londra, quartier generale di Sport Business Group, il rumour, in esclusiva, che Jeep (già partner dei bianconeri fino a un anno fa per 42 milioni di euro a stagione) starebbe valutando di fare un ritorno a sorpresa come sponsor principale sulla maglia della Juventus FC (ancora “naked” in campionato e nelle coppe). Sarebbe parte di una proposta più articolata, arrivando a condividere l’asset commerciale con l’ente turistico Visit Detroit.

I due marchi sono in discussioni avanzate su accordi che vedrebbero i loro loghi sulle maglie delle squadre maschile e femminile per alcune partite selezionate.

Il piano prevede che gli accordi vengano firmati e siano in vigore prima del prossimo campionato Mondiale per Club FIFA di quest’estate (14 giugno-13 luglio 2025), anche se le normative FIFA consentono un solo sponsor principale per maglia. Gli sponsor congiunti, sulla divisa di gara, ad esempio, sono permessi nel campionato di Serie A e anche in altre serie calcistiche del continente europeo.

Fonti vicine alle due realtà hanno riferito che c’è una naturale affinità tra il marchio turistico e l’azienda automobilistica, dato che Jeep (marchio del portfolio Stellantis) ha una base di produzione proprio a Detroit negli Stati Uniti.