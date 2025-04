Combat Sports – DAZN acquisisce i diritti tv delle Dambe World Series.

(di Alfredo Mastropasqua) – L’African Warriors Fighting Championship (AWFC) ha ottenuto i diritti esclusivi di streaming globale per il circuito “Dambe” (antico sport da combattimento nigeriano), grazie a una partnership con Dazn, servizio di streaming leader nel settore degli sport professionistici (in Italia, ad esempio, detiene la stragrande maggioranza dei tv rights del campionato di Serie A Enilive).

Con questo accordo Dazn diventa partner ufficiale per lo streaming live della “Dambe World Series“, un torneo composto da cinque eventi in cui i migliori combattenti della Nigeria affronteranno i più forti fighter internazionali di questa specialità.

L’influenza crescente dell’AWFC negli sport da combattimento, insieme all’appeal culturale unico del Dambe, ha giocato un ruolo fondamentale nella firma di questo accordo di proiezione internazionale.

Il Dambe infatti è una forma di boxe associata alla popolazione “Hausa” dell’Africa occidentale (principalmente Nigeria, ma è diffuso anche in Ciad). Storicamente questa antica specialità sportiva includeva una componente di wrestling, conosciuta come “Kokawa”, ma oggi essenzialmente è un’arte di pugilistica.

Lo sport è stato tradizionalmente associato alla casta dei macellai Hausa, anche se, nel corso dell’ultimo secolo, si è progressivamente sganciata da questa tradizione fino a prevedere dei tornei itineranti nel continente africano. Questi tornei sono svolti nei villaggi durante il periodo della mietitura, integrando i combattimenti dei campioni locali con stranieri nei festeggiamenti per il raccolto.

Riconoscendo il Dambe come un nuovo asset, in termini di diritti, per il suo portafoglio di sport da combattimento, che già include boxe, kickboxing e MMA di alto livello, Dazn ha colto l’opportunità di portare questa arte marziale tradizionale nigeriana (considerata, per certi versi, la risposta africana alle mixed martial arts) all’attenzione di un vasto pubblico mondiale.

Sotto il profilo marketing il circuito delle World Series ha come sponsor un marchio di scommesse sportive del calibro di Stake.com già molto attivo nel calcio inglese (firma la maglia dell’Everton FC in English Premier League) e non solo. La betting company infatti si è legata all’icona musicale Drake e nella UFC (la più importante promotion di MMA al mondo) sostiene le attività sportive del campione di origini nigeriane Israel Adesanya (oltre ad aver scelto come ambasciatore del marchio la stella del calcio argentino Sergio Aguero), tra i più importanti fighters di questo circuito sportivo.

Con questa partnership, Dazn trasmetterà in diretta tutti gli eventi della “Dambe World Series“, introducendo questo sport ad una fan base globale e ampliando la sua diffusione chiaramente oltre i confini dell’Africa.

Questa collaborazione non solo proietta il Dambe sulla scena internazionale, ma consolida anche il ruolo dell’AWFC (guidata dal manager di comunicazione Maxwell Kalu – nella foto sopra) nel modernizzare e promuovere questa tradizione africana di combattimento le cui radici si perdono nei tempi antichi.