Combat Sports – Oktagon Valle d’Aosta: aperto il ticketing dell’evento su Clappit.com

Oktagon Valle d’Aosta (edizione n.28 del galà per eccellenza degli sport da combattimento in Italia) approda a Courmayeur il prossimo sabato 7 giugno con una card d’eccezione: 2 mondiali di kickboxing con la super sfida tra la campionessa di kickboxing valdostana Martine Michieletto e la francese Sarah Moussaddak rispettivamente n.1 e n.3 del ranking internazionale ISKA. Oltre a ciò è in programma anche un triangolare Italia-Francia a livello di kickboxing e muay thai (le due specialità che saranno visibili al Courmayeur Sports Center sabato 7 giugno 2025). Da questa mattina è aperta ufficialmente la biglietteria dell’evento “Oktagon Valle d’Aosta” su Clappit.com. La fight card (costruita dal promoter milanese Carlo Di Blasi, presidente di Fight1) prevede 16 match mozzafiato con i migliori atleti internazionali di queste due specialità. L’evento sportivo prevede anche una importante parte di attività di hospitality (attraverso la vendita di tavoli bordo ring allo 02.3315458). (informazione pubblicitaria)

Inizio

Ore 17.30 Pre card

Ore 18.30 Lead Card

Ore 20.00 Main Card

Possibilità di rimettere in vendita i biglietti acquistati aperta fino al 07/06/2025 17:00

Per esigenze organizzative, le date dei servizi attivi potrebbero variare.