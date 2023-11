Per i primi 130 anni di storia l’FC Basilea lancia la terza maglia

Ricercatezza, stile, cura dei dettagli grafici, sono gli ingredienti della nuova maglia ‘Third’ Special Edition dell’FC Basilea 1893, club svizzero che celebra anche con questo kit i propri 130 anni di storia. Macron, partner tecnico dei “Rotblau”, ha realizzato questo kit gara, giocando sugli spazi vuoti-pieni che danno tridimensionalità al tessuto, rendendo il capo unico dal punto di vista stilistico senza rinunciare alla sua tecnicità. Come tutte le maglie delle squadre partner per la stagione 2023-24, anche la Third del FC Basilea 1893 è interamente prodotta in tessuti Eco Fabric.

La nuova ‘Third’ Special Edition dell’FC Basilea 1893, con collo a polo in maglieria con chiusura a un bottone, è ‘total black’ con dettagli in oro sui bordi manica e sul fondo maglia. Il pattern che contraddistingue la maglia di questo terzo kit riprende nuovamente il simbolo cittadino del Baslerstab, bastone pastorale presente nella bandiera di Basilea e che caratterizza anche le maniche dell’attuale maglia Home. Il design è qui rivisitato con linee dure e affilate, usato in ripetizione su righe diagonali abbastanza spesse in tecnica “emboss” che, con un gioco di vuoto/pieno, crea tridimensionalità nel tessuto. Nella parte anteriore viene utilizzato a formare bande che si estendono diagonalmente, mentre posteriormente è presente in dimensioni più ampie, ma sempre a dare un senso diagonale al disegno.

Il backneck è personalizzato con un’etichetta che riprende la grafica presente sulla maglia, le cifre del logo dell’FC Basilea 1893, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’. Sul petto a destra il Macron Hero in oro, mentre a sinistra, sempre in oro su sfondo nero, è presente una versione retro dello stemma dell’FC Basilea 1893. Nella lunetta nel retrocollo esterno è stampato in oro 1893, anno di fondazione del club. I pantaloncini sono neri con i puntali delle coulisse in oro.