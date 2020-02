PASSIONE STREAMING, ANCHE NELLO SPORT: TRA I SUCCESSI E LE NOVITÀ

Una tendenza portata dal web: alcuni dettagli sul successo dello streaming in Italia

Tra tutte le novità portate dalla tecnologia, una delle tante è quella dello streaming,termine riconducibile, almeno a livello di definizione formale, a “un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso una rete telematica”.

In poche parole, con questo termine si identificano i contenuti audiovisivi on-demand– Netflix ne è un esempio – nonché la trasmissione di contenuti live, diffusi grazie ad apposite tecniche di compressione dei dati, con un leggero ritardo rispetto all’evento, ma senza inficiare i benefici della diretta – si vedano, ad esempio, le dirette Rai visibili dal web -.

Si tratta di un cambiamento piuttosto importante per gli utenti, che si trovano così a poter scegliere tra un’ampia gamma di prodotti multimediali– visibili sottoscrivendo un abbonamento – , ma anche a poter guardare programmi ed eventi sportivi direttamente dal proprio pc o dal proprio dispositivo mobile, con una maggiore flessibilità dal punto di vista del luogo e dell’orario di visione.

I dati registrati rispetto all’utilizzo della tecnologia streaming in Italia confermano quanto essa sia vicina alle nuove esigenze dello spettatore, indipendentemente dal contenuto cercato e visionato.

Un’indagine di Toluna – relativa all’anno 2019 – ad esempio, mette in evidenza che:

6 italiani su 10 hanno sottoscritto un abbonamento a più piattaforme di streaming televisivo

YouTube, Mediaset Play e RaiPlay sono soggetti importanti rispetto alla nuova tendenza

il servizio online di RaiPlay è particolarmente utilizzato dalla popolazione oltre i 55 anni di età

Mediaset Play è invece molto attrattivo per la popolazione più giovane e per le donne

i contenuti più visti in streaming in Italia sono prevalentemente film, tv e programmi televisivi.

Sport in streaming… che passione!

Non manca però la possibilità di visionare in streaming i contenuti connessi allo sport, una delle più grandi passioni degli italiani, e non soltanto, visto che anche a livello mondiale gli operatori del settore si stanno organizzando per ampliare il servizio a sport come il basket, ad esempio.

Si pensi soltanto, a questo proposito, che DAZN – stando ai dati di maggio 2019 relativi all’Italia – ha potuto vantare ben 81 milioni di ore di contenuti visti: tale cifra rappresenta il 91 per cento dei casi degli eventi sportivi trasmessi in diretta.

A dominare la classifica degli sport seguiti in diretta, secondo l’indagine di cui sopra, ci sono, oltre al calcio, il rugby, il football americano e la pallavolo.

Si tratta del resto di un servizio che propongono anche al giorno d’oggi i migliori siti di scommesse sportive, con possibilità di vedere centinaia di eventi quotidiani non soltanto di calcio oppure di basket ma anche, ad esempio, di discipline meno note come badmington e snooker.

L’amore per la diretta sempre e ovunque, grazie anche alle app

Lo sport è quindi una delle passioni principali degli utenti di tutto il mondo, e la possibilità di visionare le competizioni in streaming rende il servizio particolarmente appetibile ai tifosi di qualsiasi disciplina.

Un’ulteriore novità rispetto alla fruizione in diretta delle partite e delle varie gare nasce dalla possibilità di seguirle attraverso le app, e dunque approfittando della mobilità e della facilità di connessione del dispositivo, comodamente, e ovunque ci si trovi.

Per tornare all’esempio del calcio non si può non pensare, a questo proposito, a Uefa Tv, recente piattaforma disponibile sia online che per app Android e iOS, con contenuti on demand, archivi dedicati alla storia del calcio e con tanto di copertura live delle partite, oltre ad altri servizi di tipo aggiuntivo, dai backstage fino alle interviste.

Del resto anche altre piattaforme di settore – come la già citata DAZN – dispongono inoltre anche di unaversione app, proprio in virtù delle esigenze degli appassionati che non vogliono perdersi i migliori contenuti, in qualsiasi posto essi si trovino.

A conferma di tale successo, basta fare una semplice ricerca sul web per vedere come già esistano delle classifiche rispetto alle migliori app per visionare in streaming i contenuti connessi al mondo dello sport– con tutti i principali campionati di calcio, in prevalenza – ma non soltanto.

A questo proposito, le app generaliste di RaiPlay e di Mediaset Play propongono contenuti di vario genere, che, oltre allo sport, spaziano anche a film, fiction, documentari, programmi culturali e di intrattenimento.