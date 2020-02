Erreà: un progetto speciale per la terza maglia dei club della Lega Pro

Siglata, nei giorni scorsi, una partnership innovativa tra Lega Pro ed Erreà per la fornitura delle maglie di gara. Nello specifico il brand sportswear ha studiato un progetto ad hoc per la terza divisa di gioco dei 60 club.

“Le terza è una maglia sperimentale, è il frutto di un lavoro di confronto e condivisione nel contesto del Workshop per i team di Lega Pro dedicato alle maglie. Aggressiva in campo, appariscente al campetto, la grafica si ispira ad alcune maglie anni 90 e i colori sono quelli di alcune tra le più importanti piattaforme digitali musicali e social. Pensata per pubblico giovane, vuole celebrare il lato iconico della Serie C. Le idee e le scelte sono del gruppo di lavoro. Il brand Erreà Sport SpA ha fatto da medium e le ha tradotte in un prodotto finito, realizzato e confezionato il giorno stesso del workshop” – lo ha dichiarato su Linkedin Alberto Mariani – Creative Designer & Arti Director di Erreà Sport.