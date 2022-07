Partnership strategica ChainOn-Emma Villas Aubay Siena

Dopo l’accordo con la Lega volley, Il club toscano sarà il primo della Superlega a proporre le proprie sponsorship sulla piattaforma ChainOn, dove le sponsorizzazioni si concludono tramite blockchain, intelligenza artificiale e algoritmi proprietari.

Emma Villas Aubay Siena e ChainOn hanno raggiunto un accordo di partnership: la società senese, che prenderà parte alla SuperLega di Pallavolo 2022/2023, proporrà le proprie sponsorizzazioni suwww.chainon.it.

Sempre nel mondo di vertice del volley, ChainOn aveva già sottoscritto il primo contratto di sponsorizzazione in blockchain dello sport italiano, divenendo, dal 1°marzo 2022, “Official Innovation Partner” di Lega Pallavolo. La partnership comprende, per i tutti i 54 club associati (A1, A2, A3), una convenzione base per poter accedere al marketplace e proporre le proprie sponsorship.

Su ChainOn, digital marketplace per la compravendita di sponsorizzazioni, sponsor (aziende locali, nazionali e internazionali) e venditori (società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi), grazie alla tecnologia, si incontrano, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi in blockchain.

La blockchain è il sistema di crittografia più sicuro al mondo, e permette di concludere contratti “intelligenti” (smart contract) che possono essere negoziati con le medesime garanzie dei tradizionali: in pochissimo tempo e gestendo in automatico corrispettivi variabili legati a parametri come ad esempio, l’audience ottenuta da una partita.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che aumenta velocità, trasparenza e risparmio nella sottoscrizione di sponsorizzazioni, con una contrazione dei costi di contatto, negoziazione e contrattualizzazione che raggiungono il 97% di quelli sostenuti attualmente.

Giovanni Palazzi – founder e CEO di ChainOn ha dichiarato: “Siamo molto lieti che la Emma Villas Aubay Siena, appena tornata in Superlega, il massimo campionato mondiale di pallavolo per club, abbia immediatamente colto l’opportunità di vendere le sue opportunità di sponsorizzazione anche su ChainOn. È un’ulteriore ed importante testimonianza della necessità di cambiamento e innovazione tecnologica sul mercato della sponsorship. Una scelta che ripercorre una capacità di innovare che permea l’intero movimento pallavolistico: uno sport che ha dimostrato di vedere nel cambiamento un modo per crescere e che rappresenta il minimo comune denominatore che ha già portato, nello scorso marzo, alla partnership “blockchain signed” con Lega Volley.”

Vittorio Angelaccio – direttore commerciale e marketing di Emma Villas Aubay Siena ha spiegato: “È un grande orgoglio per noi poter essere il primo club di volley italiano ad entrare nel mondo delle sponsorizzazioni digitali, a maggior ragione con la partecipazione in Superlega. Abbiamo visto in ChainOn un ottimo partner con cui, sin da subito, abbiamo condiviso idee e progetti. L’accordo rappresenta una grande opportunità, per chi, come Emma Villas, vuole essere un innovatore, su un mercato, quale quello sportivo, che è radicalmente cambiato e ancora cambierà soprattutto grazie alla tecnologia. Il marketplace ci consentirà di intercettare una gran parte di quelle aziende nazionali ed estere interessate anche a partnership di breve durata (per una sola gara o evento sportivo), grazie ad uno strumento pratico, semplice e immediato. Il digitale è un mercato parallelo a quello tradizionale che ormai è parte integrante della nostra vita; ecco perché c’è bisogno di studiarlo, conoscerlo a fondo, intravedere opportunità e soprattutto essere pronti a tradurlo in concrete occasioni di business.”