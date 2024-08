Parma FC ufficializza i 3 sponsor della maglia della Prima Squadra femminile (2024/25)

Parma Calcio ufficilizza l’ingresso di Fidenza Village, Lavoropiù e Uagliò, che hanno deciso di proseguire il loro viaggio con il club e saranno presenti sulle divise da gara della Prima Squadra Femminile nella stagione 2024/25

Second Sponsor | FIDENZA VILLAGE

Fidenza Village, uno degli 11 Villaggi di The Bicester Collection, è second sponsor della Prima Squadra Femminile per il secondo anno consecutivo. Situato a soli 20 minuti da Parma, Fidenza Village è una destinazione di shopping con oltre 120 boutique, sinonimo di eccellenza italiana nell’ambito della moda, della gastronomia e dedicato a offrire esperienze di ospitalità e intrattenimento uniche. Oltre al logo sulla maglia gara, nella stagione sportiva appena trascorsa sono state numerose le attività svolte in collaborazione. Prima su tutte, il Tardini Off durante il periodo natalizio nell’area eventi del Villaggio. Importante è stato anche il coinvolgimento attivo di Fidenza Village negli eventi commerciali di Parma Calcio e l’ospitalità offerta ad alcune delle Legends del club all’interno dei luoghi esclusivi del Villaggio.

Edoardo Vittucci (Business Director Fidenza Village)

“Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra partnership con il Parma Calcio 1913 compie un altro importante passo con la presenza del nostro brand sulle maglie della Prima Squadra Femminile nella stagione 2024/2025. La nostra collaborazione con Parma Women riflette il nostro impegno nello sviluppo e nella promozione dei valori dello sport, del movimento calcistico femminile e più in generale dell’empowerment delle donne che, grazie al loro talento, svolgono quotidianamente un ruolo chiave in tutti i campi in cui operano”