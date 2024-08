Dell’Orto si conferma al fianco dell’AC Monza (2024/25) nel ruolo di “silver sponsor”

L’azienda brianzola, con alle spalle più di 90 anni di storia, ha iniziato la sua attività nel 1933 partendo dal carburatore, ampliando negli anni la sua produzione con sistemi di iniezione, corpi farfallati e centraline elettroniche, fino ai recenti progetti sull’elettrificazione. Si conferma al fianco dell’AC Monza, dopo essere stato anche sponsor di maglia nelle precedenti stagioni. Nel campionato 2024/25 sarà silver sponsor dei biancorossi.

Andrea Dell’Orto – Vice Presidente Dell’Orto S.p.A.: “Sono felice di questo ulteriore rinnovo con AC Monza. Come DELLORTO diciamo sempre che siamo una famiglia prima che un brand e quindi non posso che affermare che il Monza ne fa parte a pieno titolo; con l’AD Adriano Galliani e con tutta la squadra c’è un sodalizio sportivo e umano fatto di valori sinceri”.

Adriano Galliani, Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza, ha commentato: “Proseguire la sponsorizzazione con Dellorto è motivo d’orgoglio in quanto rappresenta un’eccellenza della Brianza riconosciuta a livello mondiale. La famiglia Dell’Orto ha supportato AC Monza nei momenti più difficili e siamo felici che possa continuare a farlo anche in questa terza stagione in Serie A”.