Betting: MeridianBet per 3 anni title sponsor della FA Cup di Malta

Con un accordo di 3 anni, Meridianbet diventa sponsor principale della FA Cup di Malta, la coppa nazionale calcistica maltese. Come riporta Agipronews, la competizione prenderà il nome ufficiale di “Meridianbet Fa Trophy”. “Siamo entusiasti di collaborare con la Malta Football Association in qualità di sponsor principale della Fa Cup di Malta – ha dichiarato Stefan Pavlovic, direttore di Meridian Gaming Ltd – questa sponsorizzazione non solo supporta la crescita del calcio a tutti i livelli, ma rafforza anche le nostre iniziative in corso”. “La nostra partnership con Meridianbet – ha commentato Bjorn Vassallo, presidente della Federazione calcistica maltese – un’azienda con una presenza radicata a Malta, è la soluzione ideale, poiché ci impegniamo a ispirare le persone, raggiungere standard elevati e abbracciare una cultura sportiva”.