PARIS SAINT-GERMAIN (LIGUE1): ACCORDO CON IL MARCHIO GORILLAS

(di Mattia Celio) – Nuova partnership commerciale per il Paris Saint-Germain (PSG). La capolista della Ligue1 ha annunciato l’ufficialità dell’accordo con la società di consegna di cibo “Gorillas” (con base in Germania). Come riporta il quotidiano L’Équipe, il contratto tra Gorillas e il club parigino si aggirerà tra i 5 e gli 8 milioni di euro a stagione fino al 2024.

Con questo nuovo accordo Gorillas arricchisce la sua lista di sponsorizzazioni nel mondo sportivo: oltre alla squadra di Mauricio Pochettino, la giovane azienda aveva già firmato sponsorizzazioni con il Paris Basketball e il LNB All Star Game (presenting partner).

L’ufficialità della nuova collaborazione è stata celebrata con un video spot che ha visto come protagonisti Marco Verratti, nei panni di un fattorino, e il comico Mister V. Il debutto del nuovo sponsor, invece, è avvenuto lo scorso sabato allo stadio “Parco dei Principi” nella partita tra i parigini e il Nantes, che ha visto i padroni di casa avere la meglio per 3-1 (Messi autore di una delle tre reti).

In merito all’accordo la società Gorillas ha dichiarato: “Come i giocatori in più rapida ascesa nei loro rispettivi campi, il Paris Saint-Germain e Gorillas hanno una forte sinergia di marchio e una comune ambizione di offrire la migliore esperienza ai loro fan e alle loro comunità in tutto il mondo. Attraverso questa prima sponsorizzazione sportiva globale, Gorillas prevede di rafforzare la sua impronta in Europa e di beneficiare del bacino di tifoseria del Paris Saint-Germain attraverso le principali piattaforme”.