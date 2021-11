Siro nuovo official hotel partner di AC Milan

AC Milan ha annunciato oggi una nuova partnership pluriennale con SIRO, la nuova hospitality experience creata da Kerzner International (“Kerzner”), che diventa il nuovo Official Hotel Partner dei rossoneri.

Kerzner, gruppo proprietario di Atlantis Resort & Residences e della catena di resort ultralusso One&Only in tutto il mondo, ha lanciato SIRO all’inizio di quest’anno, creando una innovativa hospitality experience coinvolgente sia per gli atleti d’élite che per gli aspiranti atleti, ma anche per tutti coloro che ambiscono ad eccellere in tutti gli ambiti della loro vita. SIRO fonde i confini tra ospitalità, fitness e benessere, costruendo un ecosistema che vuole offrire una nuova prospettiva ed esperienze energizzanti. Prendendo ad esempio la grande comunità dei tifosi Rossoneri, anche SIRO mira a creare una comunità globale di persone affini dallo stile di vita attivo e che vivono appieno la loro vita.

La nuova partnership tra AC Milan e SIRO unisce due aziende leader nei rispettivi settori. Due brand che sono caratterizzati da una natura innovativa e da una particolare attenzione all’eccellenza e alla performance di alto livello. Assieme, AC Milan e SIRO si pongono l’obiettivo di concretizzare una visione a lungo termine che vuole offrire un concetto innovativo di fitness e lifestyle.

AC Milan ambisce ad essere uno dei club calcistici più innovativi nel proprio settore, con uno stile distintivo e immediatamente riconoscibile e un focus sulla performance dentro il campo e fuori. SIRO è invece il prodotto dello spirito pionieristico di Kerzner, che vuole rivoluzionare la guest experience, anticipando le esigenze dei viaggiatori e invitandoli a “Live the Journey” (vivere il proprio viaggio). Il brand SIRO e il nome stesso rappresentano i valori di Strength, Inclusivity, Reflection and Originality, con fitness e benessere come punti cardini.

Questa partnership permetterà a entrambi i brand di sfruttare le rispettive piattaforme e conoscenze sulle performance atletiche e best in class hospitality, creando un cammino condiviso che condurrà AC Milan e SIRO verso un futuro entusiasmante che vuole ridefinire i confini del wellness olistico.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan: “Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova partnership con SIRO e di cominciare questo entusiasmante percorso assieme e di avere l’opportunità di introdurre il brand SIRO agli oltre 500 milioni di tifosi Rossoneri in tutto il mondo. AC Milan è un Club innovativo e il nostro obiettivo è sempre quello di definire i più alti standard di prestazione, in campo e fuori; qualcosa che SIRO e Kerzner International stanno facendo con successo nel loro settore per la loro community e per i loro ospiti. Nel corso dei prossimi anni lavoreremo assieme per cercare di alzare ulteriormente tali standard d’eccellenza.”

“AC Milan è un club innovativo, leader mondiale nella salute e nel benessere sportivo, il partner perfetto per SIRO. Grazie alla loro ricerca, formazione e prestazioni, SIRO offrirà esperienze fitness e benessere eccezionali per i nostri ospiti, grazie al nostro rinomato servizio in un ambiente trasformativo e nutriente. Siamo orgogliosi di presentare la nuova legacy di Kerzner e AC Milan”, ha commentato Philippe Zuber, CEO, Kerzner International. “In SIRO, vogliamo collaborare con i leader globali, sia nella comunità degli investitori che nello sport, nel fitness, nella nutrizione o nella salute olistica per fornire un ambiente completo per il successo. Così come un atleta deve essere agile, SIRO dovrà adattarsi all’ambiente circostante, celebrando ogni destinazione e fornendo ai nostri ospiti gli strumenti e il supporto per competere al più alto livello, mettendo a disposizione uno sports concierge per fornire accesso esclusivo o formazione di esperti.”