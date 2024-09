Parimatch betting partner del Nottingham Forest (Premier League inglese) per il 5° anno

Parimatch (betting partner con sede a Limassol, sull’isola di Cipro) è il nuovo partner per le scommesse, nel Regno Unito, del Nottingham Forest per la stagione sportiva 2024/2025 (è il quinto anno consecutivo). Si tratta della seconda partnership nella “English Premier League” per l’operatore di gioco, dopo quella con il Leicester City (per quattro anni).

“Siamo lieti – si legge in un comunicato di Parimatch – di iniziare questa nuova partnership con il Nottingham Forest. Sarà una stagione emozionante percheaé il club sta riconquistando sempre più la posizione che gli spetta nella massima serie del calcio inglese”. “Non vediamo l’ora di lavorare con Parimatch per tutta la stagione 2024/25 e di accoglierli nella famiglia Forest”, ha commentato Paul Bell, direttore operativo del Nottingham. (fonte: Agipronews)

Il Nottingham Forest presenta già un partner di maglia del mercato betting: un anno fa infatti ha stretto una partnership commerciale con l’operatore Kaiyun.com (con base nelle Filippine), che si presenta come digital platform per l’entertainment dei fan ma di fatto è una importante betting company operante soprattutto in Asia. Sempre un anno fa Kaiyun.com ha acquisito una licenza commerciale (attraverso BV Group) per poter operare anche nel Regno Unito, dove ha stretto, utilizzando diversi format in termini di spazi commerciali, ulteriori sodalizi con club di calcio.