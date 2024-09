Qualcomm Technologies Inc. e il Manchester United prolungano la propria partnership fino al 2029

L’estensione fa seguito ai lanci da record delle maglie da gioco in casa, in trasferta e della terza maglia, che presentano per la prima volta il marchio Snapdragon sulla parte anteriore della divisa del Manchester United (EPL). Snapdragon è il brand di processori di Qualcomm Technologies che, attraverso oltre 3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, permette di vivere le esperienze premium dei più grandi brand digitali del mondo attraverso smartphone, PC di nuova generazione, occhiali per la realtà virtuale, gaming, dispositivi indossabili e automobili.

Dall’uscita delle tre maglie per la stagione 2024/25, i contenuti con il logo Snapdragon hanno raccolto oltre 2 miliardi di impressioni sui media, più di qualsiasi altro lancio di partner nella storia del club inglese. Inoltre, Snapdragon Insiders, la comunità globale di appassionati di Snapdragon, è cresciuta del 256% nel corso del mese successivo al lancio della maglia da casa, a luglio, rispetto a un mese medio, superando i 16 milioni.

In una prima assoluta per il Manchester United, le nuove maglie con il marchio Snapdragon sono state lanciate attraverso un’innovativa esperienza di realtà aumentata a cui i tifosi possono accedere scansionando un codice QR e il logo Snapdragon posizionati sulla parte anteriore della maglia. L’esperienza, sviluppata da Qualcomm Technologies, porta i tifosi sul campo dell’Old Trafford e presenterà contenuti esclusivi del Manchester United per tutta la stagione.

Nell’ambito del prolungamento della partnership, Qualcomm Technologies ha esteso i propri diritti alla categoria dei PC e ha attivato il diritto di nominare un logo che apparirà sul retro delle maglie del Manchester United per la stagione 2024/25. Come si è visto in occasione della recente partita di Community Shield, il logo è posizionato sotto i numeri della squadra e sarà visibile sul retro della maglietta anche nelle partite della Women’s Super League e in alcune altre partite maschili, femminili e delle giovanili per tutta la stagione.

Il retro della maglia dimostra l’approccio innovativo della collaborazione e la potenza delle soluzioni di marketing integrato nell’ambito della tecnologia e dello sport, creando un approccio innovativo che contribuisca ad aumentare l’awareness del brand Snapdragon.

Omar Berrada, amministratore delegato del Manchester United, ha dichiarato: “In poco tempo, ci siamo resi conto che Snapdragon e il Manchester United sono un binomio perfetto. Insieme, abbiamo ottenuto risultati record con il lancio delle nuove maglie, abbiamo organizzato una visita speciale, riservata ai membri della prima squadra e della dirigenza del club, del quartier generale di Qualcomm e abbiamo adottato un approccio innovativo per quanto riguarda il retro delle divise della squadra. Per questo, siamo davvero orgogliosi di poter annunciare il prolungamento della nostra partnership. I piani per questo club sono ambiziosi, vogliamo continuare a crescere e vincere, dentro e fuori dal campo. L’impegno che Qualcomm ha dimostrato in questa partnership conferma la forza del legame che ci unisce, che non potrà che rafforzarsi ulteriormente continuando a lavorare insieme”.

Don McGuire, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Qualcomm, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con il Manchester United, posizionando il marchio Snapdragon sulle maglie del Manchester United fino al 2029. Con questa nuova partnership vogliamo contribuire ad aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi dentro e fuori dal campo, in un momento di ripensamento e riprogettazione dell’Old Trafford e di Carrington. Siamo entusiasti di portare i nostri partner tecnologici sul retro della maglia e all’interno della comunità del club attraverso modalità finora senza precedenti, regalando nuove esperienze agli 1,1 miliardi di tifosi del Manchester United in tutto il mondo”. (fonte: Qualcomm)