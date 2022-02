Paolo Dal Pino non è più il n.1 della Lega Serie A. Gravina (FIGC) chiede immediatamente assemblea elettiva

Dopo l’anticipazione dell’ANSA, è arrivata l’ufficialità: Paolo Dal Pino (nella foto in primo piano) si è dimesso dal ruolo di presidente della Lega calcio Serie A. Alla base della scelta di Dal Pino, alla guida della Lega da soli due anni, ci sarebbe la volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia negli USA (dove guida la società Telit Communications). Nei giorni scorsi la FIGC aveva ricevuto una lettera (a firma di un gruppo di club), inviata, senza la firma dello stesso presidente Dal Pino, in cui si prendeva tempo per decidere su come muoversi sul tema dei nuovi principi informatori. Principi che la FIGC vuole far adottare alle Leghe e già votati all’unanimità da Serie B e Lega Pro. Un’azione quest’ultima che avrebbe messo in grande difficoltà e imbarazzo lo stesso Dal Pino. Poi nelle ultime ore la decisione di dimettersi, anche se le ragioni addotte sarebbero di natura personale.

Il calcio italiano perde sicuramente un manager di livello, oltre che stimato in ambito internazionale.

Nel frattempo il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sempre secondo quanto riferisce l’agenzia ANSA, ha inviato all’AD della Lega di Serie A, Luigi De Siervo una lettera un cui gli chiede di convocare immediatamente una assemblea elettiva, per nominare il nuovo presidente.