PANINI PARTNER DELLA NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO FINO AL 2030

(di Lorenzo Di Nubila) – FIGC e Panini hanno ufficializzato l’accordo strategico pluriennale che porterà la celebre casa editrice a diventare Stickers & Cards Partner delle Nazionali Italiane di Calcio fino al 2030.

Tale annuncio avviene contemporaneamente al lancio in edicola del prodotto Uefa EURO 2020 Adrenalyn XL 2021 Kick Off, la nuova collezione di card sulle Nazionali partecipanti all’Europeo dal prossimo 11 giugno. La raccolta di card, realizzata su licenza ufficiale UEFA, è formata da 405 card di alta qualità, con le rose aggiornate, nuove divise e nuove immagini.

Entrambe le iniziative sono state presentate in conferenza stampa dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, dal direttore Mercato Italia di Panini Antonio Allegra e dal presidente dell’AIC Umberto Calcagno.

In riferimento a ciò, il presidente della FIGC Gravina ha affermato: ” L’associazione tra il calcio e la Panini è un fatto consolidato per tutti coloro che, sin dalla tenera età, alimentano la passione per il loro sport. L’entusiasmo e la voglia di identificazione con la maglia azzurra si perpetuano attraverso le generazioni grazie anche a questi straordinari prodotti editoriali, il cui fascino rimane intatto nel tempo. Siamo dunque particolarmente lieti di condividere ancora una volta assieme a Panini la possibilità di suscitare nei nostri tifosi emozioni positive, le stesse che, auspichiamo, saranno foriere di traguardi importanti nei prossimi appuntamenti internazionali”.