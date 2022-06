Palermo-Padova (finale PlayOff Lega Pro) sui RAI2, Sky Sport e Eleven Sports

La finale di ritorno dei PlayOff promozione del campionato di calcio di Serie C, fra Palermo e Padova (andata 1-0 per i rosanero), in programma sul terreno dello stadio “Renzo Barbera” domenica 12 giugno, è stata posticipata di 15 minuti, per consentire la diretta tv su RAI2.

Il match di Palermo verrà trasmesso anche per gli abbonati anche su ElevenSport e Sky Sport calcio (canale 251). La decisione è stata presa anche per una questione di sicurezza e, di conseguenza, l’impossibilità di aderire alle richieste di biglietti.

“Palermo-Padova, domenica 12 giugno ore 21:15, la finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo. Rai2 in diretta, Sky in diretta, Eleven in diretta: spettacolo vero in Italia e nel mondo”, ha twittato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.