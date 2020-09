Oro e tricolore sulle maglie dell’AC Reggiana neo promossa in serie B (dopo 21 anni di assenza)

L’AC Reggiana 1919 e Macron, sponsor tecnico del club granata che milita nel campionato di Serie B, promozione ottenuta quest’estate dopo 21 anni di assenza dal campionato cadetto, hanno presentato le nuove divise che la ‘Regia’ indosserà nel corso della stagione 2020-2021. Una stagione che conferma ancora una volta la stretta collaborazione tra club e sponsor sempre insieme in un percorso vincente dalla serie D alla B.

La nuova maglia “Home” si presenta con la classica casacca granata, ma arricchita da un fine rigato verticale dorato, sia anteriormente che posteriormente. Il collo è alla coreana con bordi d’oro e il backneck è personalizzato con etichetta granata con logo del club in oro e con un numero che contraddistingue ogni singola maglia. Torna il tricolore, ben presente sulle maniche con tre bande verticali. Nel retrocollo, sempre in caratteri dorati, appare la scritta AC REGGIANA 1919. Sul petto, a destra, in oro, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’AC Reggiana 1919. Gli shorts sono blu con coulisse bianche e sui fianchi hanno una banda granata arricchita anche in questo caso dal tricolore. I calzettoni sono granata e nella parte superiore hanno due righe orizzontali dorate all’interno delle quali spicca il tricolore.

La maglia “Away” è bianca con righe verticali granata, colore che è presente, insieme ad una fine riga dorata, nel bordo del collo alla coreana. Anche in questa versione il backneck è personalizzato con stemma del club e numero progressivo per ogni maglia. Sulle maniche le tre bande verticali tricolori e sul petto, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’AC Reggiana 1919. Gli shorts sono bianchi con bande laterali granata e le tre strisce tricolori, mentre i calzettoni sono bianchi con righe d’oro e tricolori. Entrambe le maglie hanno una vestibilità Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh assicurano al capo una perfetta traspirabilità.

“L’entusiasmo che sentiamo intorno a questo club è contagioso. Lo è sempre stato da quando abbiamo deciso di accompagnare l’AC Reggiana 1919 in un percorso che si è rivelato vincente fino ad arrivare a riconquistare la serie B, con merito, dopo 21 anni. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Il granata e il tricolore hanno un rapporto inscindibile con questa città e la sua squadra. Le nuove maglie vogliono essere rappresentative di questo rapporto e dell’orgoglio e della passione che ogni giocatore sente quando la indossa. La maglia, oltre alle qualità tecniche, ha sempre dentro una storia da raccontare ed è quello che ci piace fare per il club, per i giocatori e per i tifosi”.

A caratterizzare i kit gara dell’AC Reggiana 1919, così come tutti i capi tecnici realizzati dall’azienda italiana per il club granata, è l’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.