Onorato (Assessore Sport Roma Capitale): Gli Internazionali di tennis 2023? Sarà una edizione record…

In un recente post sul profilo ufficiale di LinkedIn, Alessandro Onorato (nella foto in primo piano) assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ha commentato il progetto degli Internazionali d’Italia di tennis (2-21 maggio 2023):

“Quest’anno l’80ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia sarà da record 💥🎾 e finalmente invaderà tutta Roma…

Oltre 800 match in 3 settimane, il numero dei campioni raddoppia, il Foro Italico (complesso gestito da Sport e Salute SpA, nda) diventa più grande per ospitare più campi. Una previsione sui biglietti venduti di 21,5 milioni di euro di incasso. Tutto questo genererà ricadute economiche sulla città e farà vivere uno spettacolo unico ai tanti romani e turisti che arriveranno per guardar giocare i propri campioni.

Abbiamo fatto riscoprire a Roma l’orgoglio di ospitare gli Internazionali di tennis, facendoli vivere in tutta la città con:

• sorteggio tabellone femminile a Colle Oppio.

• sorteggio tabellone maschile a Trinità dei Monti.

• comunicazione nella città con immagini sui ponti del Tevere, nelle vie iconiche del centro, nelle metro, stazioni, social istituzionali e radio.

• due serate d’intrattenimento gratuito a tema l’8 e 13 maggio con le associazioni del centro storico.

• un servizio di navette gratuito per gli spettatori collegherà il Foro Italico al centro della Capitale”.