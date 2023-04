Def: Sbrollini (Italia Viva), nessuna risorsa per salute e sport

“Ci sono indicatori che mostrano una ripresa della crescita economica ma anche un quadro di incertezza che desta preoccupazione”. Lo ha detto Daniela Sbollini (nella foto in primo piano), senatrice di “Azione-Italia Viva”, nel corso della discussione generale sul Def (Documento di Economia e Finanza: documento all’interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal soggetto emanatore) avvenuta nelle ultime e di cui l’agenzia Sporteconomy riprende il passaggio più importante.

“Nel Def devo sottolineare l’assenza di tematiche che riteniamo prioritari per la crescita. In questo documento non c’è nulla di serio sul tema della sanità, sulle liste d’attesa, sulla carenza di personale medico e infermieristico. Neppure sull’altro tema fondamentale per il nostro Welfare, lo sport, c’è nulla. E invece investire nello sport significa investire nella salute, a partire da quella dei bambini. Anche sul Pnrr, con l’informativa di ieri il ministro Fitto ci ha convinto su certi aspetti ma anche messo le mani avanti sul mancato raggiungimento di alcuni obiettivi. Dobbiamo essere onesti: o facciamo investimenti seri per i prossimi 10/15 anni nei settori strategici oppure per l’Italia non ci sarà crescita. Qualche passo in avanti in più, poteva essere fatto”, ha concluso la senatrice vicentina Daniela Sbrollini.