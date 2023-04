Numeri record per l’Orogel Stadium. Il Cesena al 29° posto nazionale per presenze allo stadio

In attesa che il Cesena torni in campo (nella fase “nazionale” dei playoff di Serie C), per dare la caccia all’agognata promozione in Serie B, l’Orogel Stadium (impianto casalingo dei bianconeri – nella foto in primo piano) si dimostra già di categoria superiore.

Il “Manuzzi”, con la sua media di 8.793 presenze a partita, si lascia infatti alle spalle gli impianti di 12 club cadetti: Spal, Benevento, Pisa, Ascoli, Perugia, Ternana, Cosenza, Brescia, Como, Sudtirol, Venezia e Cittadella. Nel panorama del calcio professionistico, che comprende 100 club, il Cesena è al 29° posto, preceduto dai venti di Serie A e da otto di Serie B: Genoa, Bari, Palermo, Cagliari, Reggina, Frosinone, Parma e Modena.

Dopo essere stata la società con il maggior numero di abbonati (6.052) tra le sessanta di Lega Pro, il Cesena è stata anche quella che ha portato più spettatori nelle 19 gare casalinghe della stagione regolare: sono state 167.060 le presenze totali che mettono il “Cavalluccio” davanti a tutti, con il Catanzaro (vincitore del girone “C” di Lega Pro) che si piazza alle spalle a quota 145.098.

Non solo, ma l’Orogel Stadium occupa due posizioni sul podio delle tre partite di Serie C più seguite dal vivo in questa stagione: la prima è Cesena-Reggiana del 20 febbraio scorso che ha fatto registrare 17.130 spettatori tra abbonati e paganti al botteghino (nuovo record in Serie C nella storia del club bianconero) e, subito dopo, Reggiana-Imolese (14.829), c’è il match con il Rimini dell’8 gennaio, con 14.023 presenze. Ecco il riepilogo, partita per partita (fonte: Cesena FC).