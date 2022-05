ONE Championship e Eleven Sports annunciano la loro partnership pluriennale

ONE Championship (ONE) ha annunciato, nei giorni scorsi, una partnership pluriennale con ELEVEN Sports, che rende il broadcaster distributore esclusivo degli eventi live e della programmazione di ONE Championship in Italia.

La partnership è stata battezzata con il grande evento ONE 156: Eersel vs. Sadikovic il 22 aprile e continuerà con il resto degli eventi nel 2022 e tanto altro.

Prossimo appuntamento ONE 157: Petchmorakot vs. Vienot il 20 maggio per una serata che vedrà salire sul ring tutto il meglio della Muay Thai made in ONE Championship con l’occasione mondiale per l’italiano Joseph Lasiri.

“Si tratta di una partnership veramente elettrizzante per ONE Championship.” ha dichiarato Carlo Di Blasi Presidente ONE Championship Italia “Questo accordo darà modo a tutti i fan italiani conoscere e apprezzare ancora meglio il nostro inconfondibile prodotto. L’Europa continua a rappresentare per il nostro gruppo una regione centrale nel suo piano di espansione e sono sicuro che tutti gli appassionati non potranno non apprezzare l’unicità dell’esperienza targata ONE Championship”.

“ONE Championship è una fantastica organizzazione che riunisce in un’unica piattaforma il meglio di Muay Thai, Mixed Martial Arts, Kickboxing, Submission Grappling, Karate, Kung Fu, Taekwondo e tanto altro” – ha dichiarato Giovanni Zurleni Managing Director di Eleven Sports Italia – “Siamo entusiasti di offrire una copertura LIVE di tutto lo spettacolo ONE Championship ai fan in tutta Italia e avvicinarli alle più grandi star del fighting mondiale e italiano con contenuti esclusivi del dietro le quinte”.

Con sede nel Regno Unito, ELEVEN Sports è uno dei principali broadcaster sportivi e di intrattenimento più importanti al mondo, con contenuti premium come Formula 1, Premier League inglese, NBA G-League e tanto altro ancora. Questa media company internazionale offre migliaia di ore di sport e intrattenimento dal vivo a una vasta rete di canali televisivi lineari, nonché a una piattaforma SVOD/OTT globale.

ONE Championship è la più grande organizzazione mondiale di arti marziali e una delle prime cinque media property globale, secondo l’ultimo report di Nielsen. Da anni organizza un minimo di 24 eventi dal vivo ogni anno, con una cumulative reach di oltre 400 milioni di fan in più di 150 paesi. Molti dei più grandi eventi di ONE Championship hanno come protagonisti tutti i migliori fighter italiani, tra cui Giorgio “The Doctor” Petrosyan, Joseph “The Hurricane” Lasiri, Iuri Lapicus e tanti altri.