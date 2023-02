Offerta “monstre” qatariota per il Manchester United. Il magnate Ratcliffe pronto a rispondere

E’ ufficiale. Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank (QIB), colosso finanziario qatariota (fondato nel lontano 1982), ha ufficializzato, nelle ultime ore, l’offerta per l’acquisizione del brand Manchester United FC (MUFC) attualmente di proprietà della famiglia Glazer. Pur non essendo ancora noti i dettagli sul valore dell’offerta, secondo la stampa britannica il prezzo potrebbe attestarsi sui 6 miliardi di euro. Una cifra mai pagata, nella storia del calcio professionistico, per l’acquisto di un top club. Già si parla, in caso di successo dell’operazione, della sostituzione del main sponsor TeamViewer con QIB (nella foto in primo piano il logo della banca araba).

Nel comunicato diffuso, lo sceicco Al Thani ha dichiarato di voler “riportare il club ai suoi antichi fasti sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, cercherà di riportare i tifosi al centro del progetto sportivo del Manchester United Football Club“. Oltre a ciò ha promesso investimenti “nelle squadre, nel centro di allenamento, nello stadio e in infrastrutture più ampie”. I qatarioti probabilmente dovranno confrontarsi con l’offerta del magnate inglese Jim Ratcliffe (fondatore e proprietario del colosso della chimica Ineos) in grado di competere con valori economici di pari livello.