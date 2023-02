Lo sponsor Visit Saudi non piace agli organizzatori locali del World Cup femminile 2023

Dal prossimo 20 luglio al 20 agosto 2023 Australia e Nuova Zelanda ospiteranno la 9a edizione dei Mondiali di calcio femminile. Ancor prima della partenza della nuova rassegna ha destato scalpore la notizia della firma della partnership tra FIFA (organizzatrice della rassegna iridata) e “Visit Saudi“, ente governativo di promozione turistica dell’Arabia Saudita (nella foto in primo piano una recente immagine promo-pubblicitaria). Gli organizzatori locali (con il supporto di molte calciatrici soprattutto statunitensi) hanno contestato questa nuova collaborazione commerciale, siglata unilateralmente dall’organismo elvetico. Una scelta quella della FIFA che andrebbe in contrasto con i valori di libertà, uguaglianza e rispetto veicolati, in tutti i continenti, attraverso il football femminile.