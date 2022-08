Nuovo regional partner del PSG per il betting: in Asia per 3 anni sarà il brand russo 1XBet

(di Eleonora Anselmo) – Il club Paris Saint-Germain (squadra francese di importanza internazionale militante nella Ligue 1) annuncia di aver stipulato un accordo di sponsorizzazione per le prossime tre stagioni con la piattaforma internazionale di scommesse sportive online 1XBET per l’Asia e per l’Africa. L’azienda si occupa di operazioni di scommesse sportive online sia direttamente che con l’aiuto di una serie di franchising distribuiti in oltre venti paesi in Europa, America Latina, Asia e Africa. Il marchio non è sconosciuto nel mondo del calcio: 1xBET ha anche diversi accordi di sponsorizzazione in atto con squadre della Serie A e della Primera División spagnola. Nel 2018, 1xBET è diventato Official Global Betting Partner di Liverpool e Official Global Partner di Barcellona e Chelsea Dal 1° luglio 2022 1XBET è, quindi, Official Regional Partner del PSG.