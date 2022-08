Boca Juniors (Primera división argentina) avrà finalmente uno sponsor di maglia

(di Eleonora Anselmo) – Dopo aver trascorso due mesi senza sponsor nella sua nuova casacca, il Boca Juniors (club storico della massima serie del calcio argentino) è in procinto di chiudere con un nuovo sponsor, legato all’area della televisione satellitare.

Secondo quanto riportato da diverse testare locale, lo sponsor che avrà lo Xeneize nella sua maglia sarà DIRECTV, uscito vincitore dal braccio di ferro con un’altra agenzia televisiva e di streaming, HBO. Il fornitore americano non sarà però main sponsor, probabilmente occuperà il back jersey.

L’idea del CABJ per il momento è di non avere pubblicità né sulla striscia gialla né in generale sulla parte anteriore della casacca, a meno che non compaia un’offerta allettante, che sbaragli davvero la concorrenza. Ma i dirigenti argentini sono consapevoli che nell’immediato nessuna proposta supererà l’importo che Qatar Airways, precedente main sponsor, era disposto a spendere (7 milioni di dollari all’anno). Non bisogna perdere di vista neanche l’accordo siglato con Adidas, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, in cambio di 10 milioni dollari a stagione, più royalties, fino al 2030. I nuovi pretendenti infatti dovranno accontentarsi di altri spazi della maglia.

C’è da dire che l’abbigliamento privo di pubblicità ha sicuramente fatto innamorare la tifoseria gialloblù, un vero tuffo nel passato, ai tempi in cui non era consuetudine che un marchio apparisse sul materiale di gioco.

Anche se il nome non è stato ufficialmente divulgato, in realtà la Ribera sta negoziando con una società di scommesse, e nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci ulteriori novità.