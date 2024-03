Nuovo main event per Amanda “The Real Deal” Serrano, la donna che ha rivoluzionato il pugilato

Sabato 2 marzo, al Coliseo de Puerto Rico (già in sold out da diverse settimane), la detentrice portoricana delle cinture IBF, WBA e WBO dei pesi piuma sfiderà la tedesca Nina Meinke in un incontro di 12 riprese. Sul ring anche l’influencer statunitense Jake Paul, che sfiderà il connazionale Ryan Bourland.

(di Davide Pollastri) – Ancora una volta due donne saranno le protagoniste del main event di una riunione pugilistica.

Quello che sembrava improbabile è diventato possibile quando il mondo della noble art ha conosciuto il talento e il carisma della 35enne Amanda Serrano (46 vittorie, 30 K.O., 2 sconfitte ed 1 pari), la pugile (ha combattuto anche come wrestler e fighter di MMA) capace di conquistare sette titoli mondiali in sette diverse categorie di peso (un record che l’avvicina a Óscar de la Hoya, il fuoriclasse, che, tra il 1994 e il 2006, vinse dieci titoli mondiali in sei categorie di peso).

Il primo main event tutto al femminile, quello che vide la Serrano salire sul ring del Madison Square Garden di New York per sfidare la coriacea Katie Taylor, non andò benissimo per la fighter nata il 9 ottobre 1988 (sconfitta per split decision), ma per quanto concerne il match in programma il prossimo 2 marzo, il pronostico è tutto a favore della portoricana, che per giunta combatterà tra le corde di casa (su betwin360.it la vittoria della Serrano è quotata 1.02 per ogni dollaro speso, quella della Meinke 12.00).

Per la Serrano, che da tempo chiede di poter disputare incontri sulla lunghezza delle 12 riprese da tre minuti come i colleghi maschi (ha persino rinunciato al titolo WBC in segno di protesta nei confronti degli enti che non vogliono accogliere tale possibilità), è prevista una borsa milionaria, forse anche superiore a quella da 1milione di dollari intascata per affrontare la Taylor.

La riunione, che gli appassionati potranno seguire su Dazn, vedrà salire sul ring anche il noto Influencer-imprenditore a stelle e strisce Jake Paul (quasi 26 milioni di follower su Instagram e un patrimonio netto stimato intorno ai 28 milioni di euro), da diverso tempo reinventatosi pugile.