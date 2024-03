Atletica: Abodi (MinSport) lancia allarme su Euro2024. Mancano 2 mln di euro di Roma Capitale

“Mi auguro che vengano confermati gli impegni assunti. Nell’economia di un Europeo (Euro2024, ndr) il contributo di Roma Capitale è fondamentale come quello della Regione e del Governo che è di circa nove milioni di euro”. Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi per quanto riguarda il contributo che Roma Capitale dovrebbe versare per gli Europei di atletica leggera in programma dal 7 al 12 giugno allo stadio Olimpico. La dichiarazione del ministro Abodi è avvenuta durante l’inaugurazione del palazzetto multidisciplinare al Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” a Roma.

Secondo i ben informati la dichiarazione del ministro nasce dal timore che “Roma Capitale” non confermi (come invece avvenuto durante un recente CdA della Fondazione di EuroRoma2024) l’impegno economico (nella misura di 2 milioni di euro), creando chiaramente uno sbilancio nel budget della manifestazione. Un’altra corrente di pensiero ritiene che questi 2 milioni di euro possano, al massimo, essere convertiti in “servizi”. Una soluzione che non aiuterebbe i conti della kermesse capitolina.

Ricordiamo che la Fondazione in oggetto ha come presidente Stefano Mei, che, a sua volta è anche il n.1 della FIDAL.