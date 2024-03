Para Powerlifting: Donato Telesca +8 nel best lift per Parigi

Grande risultato per Donato Telesca (nella foto in primo piano) alla “Fazza Dubai World Cup”: l’azzurro solleva 210 kg e migliora di ben 8 kg il suo Best Lift nella ranking list per i Giochi di Parigi 2024. Un risultato che gli consente di mettere momentaneamente la firma sul nuovo record Europeo, subito riscritto dall’inglese Mark Swan che solleva 213 kg. Una misura che il nostro Don tenta immediatamente di superare cercando di sollevare 214 kg, che sono saliti ma con l’errore nella ‘stop sequence’ segnalata dei giudici di gara. L’Azzurro chiude la sua gara al 4° posto, che gli consente di superare nella classifica olimpica l’avversario uzbeko Bekzod. Oro al malese Anak Gustin con 218, argento all’inglese Swan con 213, bronzo al cinese Hu con 211. In mattinata altro bel risultato azzurro con il rookie Gabriele Di Cristina che solleva 72 kg in prima prova e conquista il 1′ posto per i giovanissimi della categoria fino a 49 kg.

Sandro Boraschi

“Abbiamo messo 8 kg in più nel ranking per i Giochi e questo è un gran risultato. Lo avevo detto a Donato: “Con 205 ti compri il biglietto per Parigi, con 210 fai le valige” e così è stato. Bene anche che Donato abbia alzato i 214, seppur non in maniera pulitissima: ora lavoreremo meglio sul fermo. Intanto ci siamo fatti vedere ci siamo rimessi davanti all’uzbeko Jamilov Bekzod, che in questa occasione non si è migliorato. Peccato per il 4° posto ma sono contento che ce la siamo giocata fino in fondo, Donato si conferma un ‘animale da pedana’.

Donato Telesca

“Sono super contento per i 210 sollevati. Peccato i 214 dati nulli per un lieve errore del fermo, anche perché li ho spinti meglio dei 210. Sono dispiaciuto per non essere riuscito a conquistare una medaglia ma sono soddisfatto di me stesso, e del lavoro che stiamo facendo che evidentemente sta andando bene. Dobbiamo continuare così”.