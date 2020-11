NUOVE NIKE BLAZER PER LA TENNISTA NAOMI OSAKA, REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON COMME DES GARCONS

(di Daniele Caroleo) – Naomi Osaka, tennista giapponese e campionessa degli US Open 2020, ha recentemente evidenziato, tramite i propri account social, una novità di marketing che la riguarda, in merito alla nuove sneakers vintage prodotte dalla Nike, azienda internazionale di abbigliamento sportivo e suo sponsor ufficiale.

Sulle nuove scarpe marchiate Nike, infatti, saranno presenti le iniziali dell’atleta nipponica. Un progetto che era già stato attuato, in passato, con Kei Nishikori, il primo tennista giapponese a raggiungere una finale Slam dal 1920 (l’anno di Zenso Shimuzo).

Il modello di queste sneakers, realizzato in collaborazione con Comme des Garçons (casa di moda giapponese fondata dalla stilista Rei Kawakubo) e mostrato in un video diffuso su Instagram dalla Osaka, è stato denominato “Blazer MID ‘77 NO”, con queste ultime che sono, per l’appunto, le iniziali della campionessa giapponese. Inoltre, le stesse scarpe, riportano una grafica personalizzata con la firma della tennista.

L’idea del brand Nike è quella di cercare di rappresentare, con la linea “Naomi Osaka”, i valori e le origini della tennista giapponese, anche attraverso alcune illustrazioni marchiate, per l’appunto, con le iniziali del suo nome.