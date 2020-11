RUNCARD LANCIA IL 1° VIRTUAL CHARITY CHALLENGE (DAL 14 NOVEMBRE)

Runcard ha lanciato un nuovo progetto denominato “Virtual Charity Challenge”, nuova gara solidale che vedrà i runner di tutta Italia misurarsi sui 5 o 10 chilometri e al contempo raccogliere fondi per una fondazione benefica (scelta a livello individuale).

Sviluppata insieme a Infront, Official Advisor della Federazione Italiana di Atletica Leggera, nel rispetto delle indicazioni governative per il contrasto all’epidemia da Covid-19, la “Virtual Charity Challenge” nasce con l’obiettivo di aiutare le cause delle charity coinvolte attraverso la corsa, una delle forme di attività sportiva fondamentali per la salute fisica e psicologica delle persone.

La “Virtual Charity Challenge” è aperta a tutti (tesserati e non) e si svolgerà in 4 tappe:

WHITE ROUND – 21 e 22 novembre

LIGHTBLUE ROUND – 19 e 20 dicembre

PINK ROUND – 23 e 24 gennaio

GREEN ROUND – 20 e 21 febbraio

L’iscrizione è gratuita: Runcard donerà alla charity prescelta 1 Euro per ogni arrivato, mentre il runner potrà integrare con una donazione libera. Sulla linea di partenza della prima tappa sono già pronte AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, Fondazione AIRC, Fondazione Operation Smile Italia Onlus, Fondazione Maratona Alzheimer e Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Alla Virtual Charity Challenge possono partecipare tutti, di ogni età e livello di allenamento. Basta iscriversi ad ogni tappa tramite il sito www.runcard.com, avere un qualsiasi Smartphone o gps e correre o camminare su un percorso a propria scelta. Senza dimenticare di donare e condividere la propria corsa sui social con l’hashtag #RuncardCharity taggando i profili social di Runcard e delle Charity coinvolte. Correre per una buona causa. Per la propria salute e quella degli altri.

Per info, iscrizioni e premi: www.runcard.com

APP – La app Runcard è in download gratuito nelle versioni iOS e Android nei rispettivi store: