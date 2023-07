Nuova maglia Away (2023/24) per il Crystal Palace FC (Premier League)

Il Crystal Palace FC (società di Premiership inglese) conferma anche con la nuova maglia Away 2023-24 di voler esaltare la propria storia e la propria identità. Proseguendo nel solco tracciato dal lancio della maglia ‘Home’, anche in questo caso il club ha voluto rievocare le proprie origini, includendo nel nuovo kit Away i colori indossati ai tempi della propria fondazione nel 1861.

La nuova “Away” è bianca con collo a “V” con fine riga azzurra sul bordo in maglieria e sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con il logo del club e l’acronimo ‘CPFC’. Nel retrocollo esterno è stampata in nero la scritta “EAGLES”. Sul petto, in nero e in stampa siliconata, a destra è applicato il Macron Hero, a sinistra lo stemma del Crystal Palace FC.

La maglia è interamente attraversata da una banda diagonale celeste, elemento di design grafico particolarmente caro ai tifosi del club, che attraversa la maglia partendo dalla spalla sinistra e caratterizzata al proprio interno dalla scritta ripetuta in stampa sublimatica “CRYSTAL PALACE FOOTBALL CLUB FOUNDED 1861”. Il kit è completato da pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi con riga orizzontale azzurra sul bordo superiore.