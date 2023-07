Lega B: al via la nuova stagione della Serie BKT (2023/24). La “vernice” a Como

Stasera prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie BKT 2023/2024 con la presentazione del calendario, per la prima volta asimmetrico, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in sinergia con la società Como 1907 (iscritto al prossimo campionato).

Location dell’evento, l’affascinante Villa Olmo a Como, in cui verranno svelate le 38 giornate della 92ima edizione del “Campionato degli italiani”. Come ormai consuetudine, una delle venti città del torneo sarà protagonista della kermesse per testimoniare ancora una volta il legame inscindibile fra la LNPB e i territori della penisola.

Un modo, questo, per confermare la volontà del presidente Mauro Balata di valorizzare le meraviglie artistiche presenti nelle città del campionato, come appunto Villa Olmo che si affaccia sullo splendido Lago di Como, alle pendici delle Alpi.

Durante la serata verrà presentato il nuovo pallone ufficiale Kombat Ball 2024, disegnato anche quest’anno da Kappa, che rappresenta la partnership rinnovata per il settimo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato.

L’evento verrà trasmesso alle ore 20:30 dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky e Dazn. (fonte: Lega B)