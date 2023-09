Nike lancia la nuova terza maglia dell’FC Inter con l’evento Shark Cage

Per la prima volta nella storia, Nike e Inter hanno presentato la terza maglia durante un evento unico nel suo genere: alla vigilia della “Milano Fashion Week”, Nike ha organizzato un torneo di calcio tra communities in uno dei locali più belli di Milano, una struttura al coperto in cui è stata allestita una gabbia d’acciaio, la “Shark Cage”.

Nel corso della serata, a sorpresa, si sono presentati alla competizione i giocatori nerazzurri Lautaro e Thuram e le calciatrici Simonetti, Pavan, Pandini che hanno svelato la terza maglia e l’hanno omaggiata alle persone presenti all’evento. A seguire si è disputata una sfida tra i giocatori e le communities.

La terza maglia di Inter è sempre stata considerata il prodotto più lifestyle del club. Per questo motivo nel corso degli ultimi anni, il terzo kit ha rappresentato una via per entrare in contatto con diverse sottoculture in modo autentico. I materiali della jersey, progettati per garantire il massimo comfort, offrono movimenti e traspirabilità di altissimo livello.

Per la prima volta il kit Inter è stato rilasciato insieme a Tech Fleece, i due stili si sono uniti per dar vita a una tendenza unica nel suo genere. Proprio Tech Fleece è stata indossata durante l’evento dai giocatori presenti insieme all’Air Max Plus, classica scarpa che si indossa in combinazione con essa.