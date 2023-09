Gli highlights del campionato di B in tutto il mondo con Rai Italia

Lega B e Rai ancora insieme. La Serie BKT conferma il suo ruolo di veicolo del made in Italy all’estero proseguendo l’accordo con Rai Italia grazie al quale gli highlights del campionato arriveranno nei cinque continenti.

All’interno della trasmissione ‘Casa Italia’, infatti, sarà possibile vedere le immagini salienti del Campionato degli Italiani in 174 Paesi, con un pubblico potenziale di oltre 130 milioni di persone che hanno nel ‘Bel Paese’ un punto di riferimento.

Si consolida così il cammino per l’internazionalità intrapreso della Serie BKT che aggiunge alle dirette delle partite in 52 Paesi di cinque continenti, la cessione a Rai Italia degli highlights di tutte le gare, visibili all’interno del contenitore informativo del martedì condotto da Roberta Amendola e, nella parte sportiva, da Simona Cantoni e Piercarlo Presutti.

‘Questo accordo ci permette di raggiungere diversi obiettivi – spiega il presidente Mauro Balata – e tra i più importanti sicuramente c’è la visibilità del campionato all’estero e la possibilità di promuovere il nostro movimento calcistico, dal momento che nel nostro torneo gioca il 75% di italiani di cui tantissimi giovani. Secondo, veniamo incontro alle esigenze di milioni di tifosi delle squadre e che vogliono seguire il proprio club. Ma non solo, la B si conferma ambasciatore del brand italiano all’estero con il quale si diffondono non solo immagini sportive ma anche luoghi, territori, culture della nostra Italia. Siamo ‘ambasciatori di emozioni’ con l’obiettivo di darne anche lontano dai campi di gioco”.

Fabrizio Ferragni, Direttore dell’Offerta Estera della Rai: “Lo sport è per noi un asset di grande rilievo e, per questo, continueremo a proporlo attraverso i nostri canali e i nostri programmi. La Serie B unisce il Paese da Nord a Sud, ha una qualità eccellente e rappresenta per noi la possibilità di arrivare nelle case di chi ha l’Italia nel cuore. In cinque continenti. Le esperienze del passato hanno dato corpo e sostanza ai nostri progetti legati allo sport”