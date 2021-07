L’’azienda sponsorizza il torneo di padel più ambito dell’estate 2021 e prende parte all’evento organizzando la cena di Gala. Tra gli ospiti tanti nomi famosi del mondo dello spettacolo e del calcio nazionale. Nel corso delle due giornate verranno organizzati eventi benefici a sostegno dell‘empowerment femminile e del programma nazionale contro la povertà educativa.

Nieddittas, il brand che gestisce l’intera filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano, prenderà parte il 9 e il 10 luglio al Lexus Padel Vip Cup in qualità di sponsor. L’evento, che si terrà in Costa Smeralda, al Grand Hotel Poltu Quatu, si svolgerà a sostegno di WeWorld Onlus, organizzazione che da oltre 50 anni si impegna per il rispetto e il riconoscimento dei diritti fondamentali, in particolare di donne e bambini.

L’’iniziativa, voluta da Lexus, il brand premium del gruppo Toyota, vedrà la partecipazione di molti volti noti del mondo sportivo e dello spettacolo; primo fra tutti, Francesco Totti (nella foto in primo piano), appena nominato “Ambassador di Milano-Cortina 2026”, e poi Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, PierLuigi Pardo, Vincent Candela, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Thomas Locatelli, Jimmy Ghione, il Presidente della Federazione Internazionale di Padel Luigi Carraro.

Nieddittas, oltre a sponsorizzare il torneo insieme ad altri brand, prenderà parte all’evento attraverso la Nieddittas Charity Dinner, cena di Gala del 10 luglio, il cui ricavato verrà destinato ai progetti di WeWorld Onlus.