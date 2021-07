Il Bologna FC presenta le nuove maglie della stagione 2021/22

Il Bologna Fc 1909 e Macron, storico sponsor tecnico del club rossoblù e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, presentano i nuovi kit Home e Away per la stagione 2021-22. Dettaglio grafico che caratterizza i nuovi kit della squadra è l’omaggio alla città e ai suoi simboli: le Due Torri e i mattoni, elementi tipici dell’architettura bolognese. Le maglie contengono anche un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente grazie al tessuto utilizzato dal brand italiano per realizzarla: tessuto Eco-Softlock, proveniente da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili il Global Recycled Standard. Per ogni maglia prodotta vengono infatti ricilate 13 bottiglie di plastica da 0,5 litri.

La nuova maglia ‘Home’ presenta le tradizionali bande verticali rosse e blu. È a girocollo in maglieria con bordi bianchi e rossoblù, ripresi anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori del Club e la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”. Nel retrocollo è stampato il claim “WE ARE ONE”, motto che identifica la squadra non solo sul campo. La caratteristica che contraddistingue il kit gara 2021-2022 è la texture “all over” in grafica embossata, sopra il rigato rosso e blu, che riprende il disegno dei mattoni elemento tipico dell’architettura della città. Sul petto a destra, in bianco e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand emiliano; a sinistra, lato cuore, la patch con il logo del Bologna FC 1909. I pantaloncini sono bianchi, i calzettoni sono blu con due righe orizzontali al centro e la scritta, in bianco, BOLOGNA.

La versione “Away” è bianca. Il girocollo in maglieria è blu con sottile riga rossa, dettaglio cromatico presente anche sui bordi manica. Come nella ‘Home’ il backneck è personalizzato e nel retrocollo è stampata la scritta “WE ARE ONE”. In questo caso il richiamo ai simboli cittadini è dato dalla scritta BOLOGNA Fc 1909 embossata e ripetuta a formare il profilo stilizzato delle Due Torri. Sul petto, in blu, il Macron Hero e il logo del Club. I pantaloncini sono blu, mentre i calzettoni sono bianchi con bordo superiore blu con sottile linea rossa orizzontale.

I due kit gara hanno una vestibilità Body Fit e la presenza del pannello in Eco micromesh sul retro rende i capi più leggeri e traspiranti. I nuovi kit sono in vendita da oggi sugli store online macron.com e bolognafcstore.com e presso i Macron Store e gli Official Store del Bologna Fc 1909.