NFL, al Santiago Bernabéu una partita della regular season 2025

L’annuncio è stato dato dalla National Football League durante una conferenza al Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas.

(di Davide Pollastri) – Le NFL International Series, lanciate nel 2006 nell’ambito di una più ampia strategia finalizzata all’espansione globale del brand ed alla conquista di nuovi mercati internazionali, stanno per arrivare a Madrid.

La nuova tappa è stata aggiunta al calendario della stagione 2025 grazie ad un accordo con il Real Madrid, il Club proprietario e gestore del Santiago Bernabéu, lo stadio da più di 80mila posti per la cui recente ristrutturazione i “Blancos” hanno investito 1.170 milioni di euro.

Roger Goodell, commissario della NFL, ha così espresso tutta la propria soddisfazione: “Giocare una partita a Madrid nel 2025 evidenzia la continua espansione dell’impronta globale della lega e l’ambizione di portare il nostro sport ai fans di tutto il mondo”.

Considerando che il costo di un biglietto per assistere a una partita della stagione regolare della NFL varia mediamente da 50 a 500 euro a persona (ma i posti vicino al campo o in sezioni privilegiate possono costare molto di più), possiamo dire che, con un sold-out (probabile), nelle casse del Bernabéu potrebbero finire più di 20 milioni di euro! I successi del Real di Jude Bellingham (il ventenne inglese per cui le merengues hanno sborsato 103 milioni di euro), il possibile match di Ilia Topuria (la nuova stella polare della UFC) e ora l’annuncio dell’imminente arrivo della NFL: la nuova casa del Real Madrid, dotata di campo retrattile e tetto mobile, sta diventando sempre di più il centro nevralgico dello sport europeo.