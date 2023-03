New Balance lancia per l’AS Roma una maglia rievocativa con i colori dell’Alba Roma 1907

L’AS Roma, negli ultimi giorni, ha lanciato, in collaborazione con lo sponsor tecnico New Balance (la partnership terminerà il prossimo 30 giugno) una nuova collezione ribattezzata “Legacy Kit“, acquistabile sul sito e negli store monomarca giallorossi. E’ la riproduzione della maglia della storica squadra capitolina (Alba è stata una società calcistica di Roma fondata nel 1907; la divisa era di colore verde, interrotta da una grande banda bianca orizzontale) rifondata nel post Covid-19. La nuova Alba Roma 1907 è una realtà del calcio dilettantistico capitolino e milita in 2a categoria (la sede del club è nella zona ovest della Capitale). Un’operazione di marketing e di merchandising fortemente voluta dalla famiglia Friedkin, proprietaria del brand AS Roma, che da sempre punta a rafforzare le radici identitarie del club.

La divisa prodotta da New Balance è di colore “verde” (proprio come il colore di riferimento della squadra romana). Sulla maglia poi una banda bianca orizzontale col monogramma “ASR.” Presente anche l’olografica del crest, che combina lo stemma circolare con quello con la lupa e il monogramma ASR. La Legacy Collection si compone inoltre di due capi pre-gara, una felpa e una maglia rigorosamente “verde” scuro.