Attal group nuovo retro sponsor di maglia dell’Ascoli calcio (Serie B)

L’Ascoli calcio (club di Serie B) ha stretto una alleanza commerciale con la Paco S.r.l., azienda milanese di Parabiago, che apporrà il marchio “Attal Group – Agenzie per il lavoro” sul retro delle divise in occasione delle ultime nove partite di campionato (il debutto oggi con il Venezia in casa).

Attal Group, realtà che comprende le agenzie del lavoro Temporary, Lavorint, Tempus e Tempor, è attiva nella ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane, attestandosi fra le prime dieci del comparto.

Il Direttore Generale dell’Ascoli Domenico Verdone ha dichiarato:“Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un brand come Attal Group, leader nel settore lavoro e con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. La partnership con questa azienda, che ha sede in Lombardia, ma opera in tutta Italia, rientra nel percorso, che stiamo proseguendo con impegno e costanza, di ampliamento dell’attrattività del brand Ascoli a realtà extra regionali ed extra nazionali…”.