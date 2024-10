Marketing: Magma continuerà a produrre le maglie dell’U.S. Avellino (Lega Pro) anche nel 2024/25

Prosegue il rapporto di collaborazione tecnica tra Magma Sport (azienda produttrice di abbigliamento sportivo con sede a Manocalzati in provincia di Avellino) e l’U.S. Avellino (club di Lega Pro militante nella Serie C girone C). Sul tema è intervenuta di recente anche la società di calcio dopo alcuni rumour che davano in uscita l’azienda campana.

Di seguito, la nota club: “L’U.S. Avellino 1912 smentisce categoricamente notizie e voci ricorrenti che vedono il club in procinto di cambiare sponsor tecnico (nella foto in primo piano, nda). Magma in questi anni ha rappresentato un punto fermo del progetto messo in piedi dall’attuale proprietà e gode di un altro anno di contratto. È già partita e, quasi conclusa, la produzione e la consegna del materiale tecnico per la stagione 2024/2025″.

Magma (con lo store del gruppo proprio a Manocalzati) attualmente “veste” non solo i lupi verdi di Avellino (Lega Pro/Serie C – girone “C”), ma anche la Pistoiese calcio (Serie D – gruppo “D”), l’Ischia calcio (Serie D – girone “H”) e la S.S. Felice Scandone Avellino (Serie B) di basket.