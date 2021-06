NBA: SIXTH STREET E MICHAEL DELL INVESTONO NEI SAN ANTONIO SPURS

“Sono entusiasta di unirmi a Peter Holt e Sixth Street, e all’intera comunità di San Antonio Spurs, come partner di questo straordinario franchise”, ha affermato Dell, fondatore, presidente e amministratore delegato di Dell Technologies. “Come texano e come persona che apprezza quanto sia unica una cultura di eccellenza, nello sport o in qualsiasi organizzazione, ho un enorme rispetto per il record che gli Spurs hanno stabilito a San Antonio per tutti questi anni. Il nostro obiettivo è servire come veri amministratori del franchise in futuro”.

La notizia del nuovo investimento arriva dopo che il Financial Times ha riportato a febbraio che la società di private equity CVC Capital Partners era in trattative per acquisire una quota di minoranza negli Spurs.

Segue anche una decisione della NBA di rielaborare le sue regole di proprietà in modo che gli investitori di private equity detengano quote di minoranza in più franchising.

Sixth Street, che gestisce oltre 50 miliardi di dollari di asset e gestisce nove uffici in tutto il mondo, ha anche investimenti in Airbnb, Legends e Spotify.

La famiglia Holt, che è il maggiore azionista degli Spurs, è entrata a far parte del gruppo di proprietà della squadra nel 1996, quando Peter M Holt è diventato presidente della franchigia prima di essere sostituito da Julianna Holt nel 2016.