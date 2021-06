Euro 2020: per gli scommettitori l’Italia può vincere il torneo. E la Francia è l’avversario numero 1

Se il cielo, dopo Berlino, sarà azzurro anche sopra Londra lo dirà il campo. Intanto, l’Italia di Roberto Mancini corre veloce nelle scommesse online su Euro 2020. La maggioranza delle puntate sono proprio sulla nazionale italiana, che insegue una vittoria del torneo che manca da oltre mezzo secolo. Bene anche la Francia campione del mondo, mentre sulle possibili outsider ci si divide. Emerge dalla nuova indagine dell’Osservatorio scommesse di Lottomatica focalizzata proprio sugli Europei di calcio in corso.

Scommesse vincente Euro 2020: i giovani puntano sull’Inghilterra e sulla Francia

Come anticipato, l’analisi porta intanto alla luce una grande fiducia degli scommettitori sulla possibilità che l’Italia torni sul tetto d’Europa. Su Chiellini e compagni trionfatori a Wembley punta complessivamente il 69% dei giocatori. Con, però, delle variazioni anche significative tra le varie generazioni.

Analizzando i dati, si scopre, per esempio, che gli scommettitori più giovani puntano per il 53% sull’Italia vincente, dando chance significative di successo anche alla Francia (31%). L’Italia va forte nella fascia 40-55 anni, dove raccoglie il 75% delle puntate sulla vincente. La Francia campione del mondo, invece, appena l’8%, con un 4% di scommesse sul Belgio; più indietro Germania e Spagna (3%) e Inghilterra (2%).

Ancora più indecisi sono gli over 55, che puntano per il 48% sull’Italia vincente, dando credito anche a Francia (22%), Belgio (13%) e Germania (12%). L’Inghilterra raccoglie qui, invece, appena l’1% di giocate. Insomma, la nazionale dei Tre Leoni, al crescere dell’età degli scommettitori, perde la loro fiducia. L’Italia, di contro, la guadagna, eccezion fatta per i giocatori più âgé, che credono meno dei “colleghi” più giovani all’ipotesi di successo finale degli azzurri.

Europei: Turchia-Italia e Italia-Svizzera, su cosa hanno puntato gli scommettitori?

L’indagine dell’Osservatorio Lottomatica certifica una fiducia degli scommettitori sull’Italia anche per le prime due gare del girone contro Turchia e Svizzera; match giocati, come noto, tra le mura amiche dello stadio Olimpico di Roma. Per l’esordio con la Turchia, l’88% degli scommettitori ha puntato sulla vittoria dell’Italia, con un 7% che ha pronosticato il successo della nazionale della mezzaluna e il 5% il pareggio.

Ancora più marcate le differenze per il secondo match del Gruppo A di Euro 2020. Addirittura il 96% delle giocate degli scommettitori sul sito di Lottomatica relative a questo match sono state, infatti, per gli azzurri vincenti. Appena l’1% ha puntato sulla Svizzera vittoriosa, il 3% sul segno X.

Il sostegno agli azzurri in chiave betting per i primi match del girone è stato traversale, con poche variazioni a livello di età e provenienza geografica degli scommettitori. Più nello specifico, per Turchia-Italia più fiducia dai giocatori delle 18-25 e 40-55 anni, con il 90% sul segno 2 (87% 25-40 anni, 86% over 55). Per questo match, maggior calore al Sud e al Centro sull’Italia vincente (90%), poi Nord Ovest (88%) e Nord Est (84%).

Per la sfida alla Svizzera, addirittura il 99% degli scommettitori tra i 18 e i 25 anni ha puntato sull’Italia vincente (96% nelle fasce 25-40 anni e over 55). Percentuali “bulgare” con poche differenze nell’analisi territoriale delle preferenze sulla vittoria degli azzurri contro gli elvetici: la spuntano Nord Est e Nord Ovest (97%), ma Sud (96%) e Centro (94%) incalzano.

Girone di ferro degli Europei, Francia vs Portogallo vs Germania. Le scommesse sulle big di Euro 2020

Non poteva mancare un approfondimento, nell’indagine sugli Europei dell’Osservatorio scommesse di Lottomatica, su quello che è stato ribattezzato il girone di ferro di Euro 2020. Si tratta del Gruppo F, che vede duellare i campioni del mondo della Francia, il Portogallo detentore del trofeo e la Germania. Come sono andate le giocate su alcune delle big di Euro 2020? Nelle scommesse sull’accoppiata per il passaggio del turno la spunta la coppia Francia-Germania, su cui punta il 59% dei giocatori. Il 38% degli scommettitori opta, invece, per l’accoppiata Francia-Portogallo, mentre solo il 3% punta sul passaggio del turno di Germania e Portogallo. Da notare che, se i giovani paiono non aver dubbi sulla Francia, i “veterani” sembrano credere maggiormente ai campioni in carica del Portogallo.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/europei-2021