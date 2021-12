Betting and Gaming Council (BGC): In UK si punta a sostenere le sponsorship sportive e un gioco d’azzardo più sicuro

Sostenere alcuni degli sport più popolari del Regno Unito – come calcio, cricket e corse di cavalli – con milioni di sterline in finanziamenti di sponsorizzazioni deve andare “di pari passo” con la promozione di un gioco d’azzardo più sicuro. E’ quanto sostiene il Betting and Gaming Council (BGC).



I membri BGC forniscono alle corse £ 350 milioni di sponsorizzazioni, diritti sui media e pagamenti di tasse, mentre la English Football League e i suoi club ricevono £ 40 milioni all’anno dal settore delle scommesse e dei giochi regolamentati. Freccette e biliardo beneficiano di 10 milioni di sterline dagli operatori di scommesse, mentre il rugby league riceve altri 2,5 milioni di sterline. Un supporto finanziario che si è dimostrato vitale durante la pandemia di Covid.

A fronte di queste sponsorizzazioni, gli operatori di gioco continuano ad investire in programmi di educazione dei giocatori, al fine di evitare ogni possibile deriva di gioco patologico. Kindred Group ad esempio ha promosso il programma “Conosci i tuoi limiti” con testimonial del calibro di Wayne Rooney, Carl Frampton e Paddy Brennan per un gioco responsabile.

In questo contesto, BGC ha finanziato il programma di prevenzione dai danni da gioco nei giovani da £ 10 milioni, fornito dalle principali organizzazioni di beneficenza GamCare e YGAM. All’inizio di quest’anno, il BGC ha introdotto un codice di condotta sull’uso dei social media da parte delle squadre di calcio. In base alle nuove regole, non sono consentiti inviti all’azione o collegamenti a siti Web di gioco d’azzardo, così come tweet o social media, delle squadre di calcio. Tutto questo in aggiunta all’impegno dei membri di BGC che il 20% di tutte le pubblicità televisive e radiofoniche siano messaggi di gioco più sicuri.

Questi sono solo alcuni dei modi in cui l’industria delle scommesse e dei giochi sostiene il proprio sostegno finanziario allo sport, con l’impegno a promuovere un gioco più sicuro.

I dati pubblicati dalla Commissione per il gioco d’azzardo mostrano che il tasso di gioco problematico è sceso dallo 0,6% allo 0,3% nei primi nove mesi del 2021, ma l’amministratore delegato della BGC, Michael Dugher, ha affermato che l’ente per gli standard è determinato ad andare ancora oltre.

“Il Natale è un momento emozionante per gli appassionati di sport in tutto il paese – ha detto – poiché assistiamo ad una festa dello sport, dalle corse di cavalli alla Premier League alle freccette. I membri del BGC sono orgogliosi di fornire supporto finanziario allo sport in vari modi, ma è anche importante che questo vada di pari passo con il nostro lavoro per promuovere un gioco d’azzardo più sicuro“. (fonte: Agimeg)