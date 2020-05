NASCE L’OSSERVATORIO ECONOMICO E SOCIALE “RIPARTE L’ITALIA”. TRA I MEMBRI GRAVINA (PRES. FIGC)

Raccogliere il sapere e l’esperienza della società civile e metterlo al servizio dell’Italia. È questa la missione dell’Osservatorio economico e sociale “Riparte l’Italia” che oggi prende il via. Una chiamata per dar vita a idee, soluzioni e progetti nella consapevolezza che dalla crisi economica senza precedenti scatenata dalla pandemia Covid-19 se ne uscirà solo attraverso la più ampia diffusione di buone pratiche e nuovi modelli economici e sociali.

L’Osservatorio ambisce a connettere la comunità del sapere e dell’esperienza, raccoglierne i contenuti e divulgarli attraverso una piattaforma digitale libera e accessibile a tutti. “Riparte l’Italia” è un progetto culturale maturato da un gruppo di esponenti della società civile che, nella diversità dei rispettivi percorsi, si sono ritrovati accomunati dal desiderio di costruire un luogo dove poter dibattere i temi del rilancio del Paese, analizzarne i contenuti e fornire formule e soluzioni utili.

A comporre il Comitato di Indirizzo sono Massimiliano Atelli (procuratore regionale della Corte dei Conti e membro togato del Consiglio di Presidenza), Giuseppe Coco (professore ordinario di Economia Politica nell’Università di Firenze), Alessandra De Palma (direttore della struttura complessa di Medicina Legale e gestione Rischi del Policlinico Sant’Orsola di Bologna), Ferdinando Ferrara (capo dipartimento per le politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giusella Finocchiaro (presidente della commissione delle Nazioni Unite sul Commercio elettronico), Gabriele Gravina (presidente della Federazione Italia Giuoco Calcio, imprenditore – nella foto in primo piano), Stefano Laporta (presidente dell’Ispra Ambiente), Franco Moscetti (presidente Ovs e vicepresidente Fideuram Investiment), Francesco Pugliese (amministratore delegato di Conad) ed Elena Ugolini (ex sottosegretario alla pubblica istruzione e preside di liceo).

A presiedere il comitato di indirizzo Luigi Balestra (professore ordinario di diritto civile nell’Università di Bologna e membro laico del consiglio di Presidenza della Corte dei Conti). “L’obiettivo è concorrere ad alimentare il dibattito affinché possano essere assunte scelte con piena consapevolezza e ponderazione – spiega Balestra – Ci anima l’intento di costruire un sapere diffuso attraverso la raccolta delle conoscenze all’interno della società civile, di promuovere interventi di esperti