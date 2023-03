Nasce EvoData, la più grande azienda al mondo per numero di eventi sportivi cronometrati

OTC, SDAM, WinningTime e TDS, le quattro più importanti realtà italiane di timing, si uniscono per dar vita a una delle più importanti aziende al mondo di cronometraggio e gestione dati di manifestazioni sportive.

Gli sport di endurance stanno per assistere ad una vera e propria evoluzione del settore del cronometraggio e dei servizi agli organizzatori di eventi sportivi. I quattro più grandi operatori di questo mercato OTC, SDAM, WinningTime e TDS hanno deciso di unire risorse e competenze per dar vita ad un’importante aggregazione strategica

1° marzo, tutte le attività core delle 4 società confluiranno in leadership sul mercato italiano e di offrire ai propri clienti una gamma ancora più ampia e diversificata di prodotti e servizi. Da domani,, tutte le attivitàdelle 4 società confluiranno in EvoData s.r.l. , una società recentemente costituita a Milano dagli stessi 4 operatori, con quote paritetiche del 25%. Le competenze maturate dalle singole aziende e la consolidata esperienza permetteranno alla nuova realtà di avere, da subito, una posizione di forteitaliano e di offrire ai propri clienti una gamma ancora più ampia e diversificata di prodotti e servizi.

La nuova dimensione e l’accresciuta capacità di investimento in ricerca, sviluppo ed innovazione consentiranno inoltre ad EvoData di avviare il percorso di internazionalizzazione, a partire dai mercati europei. Tutti i soci operativi delle aziende fondatrici saranno coinvolti in EvoData ed andranno a creare un team di ineguagliabile esperienza nel timing sportivo, tale da poter diventare un punto di riferimento, anche a livello internazionale. Stefano Larghi sarà il Presidente Esecutivo di EvoData e guiderà operativamente la stessa.

Nel Consiglio di Amministrazione siederanno anche Andrea Balestrieri, Andrea Casalini, Davide Scardeoni Fracassi e Alessandro Vedovetto. Il senior line up di EvoData comprenderà inoltre Massimiliano Martinelli, Christian Memè, Roberto Merolla, Paolo Orestilli, Simone Pinardi, Daniele Terzoni, Michelangelo Campanelli e Ilario Pasqualetto.

In EvoData convergeranno anche i rapporti di partnership già in essere tra i soci fondatori ed altri timer, focalizzati su specifiche aree territoriali.

I servizi di raccolta delle iscrizioni online e di pubblicazione dei risultati delle gare saranno affidati in esclusiva ad ENDU, con cui EvoData ha stretto un accordo di collaborazione strategica.

I quattro partner hanno lanciato nei giorni scorsi OneChip, il chip personale unico per le gare di ciclismo e mountain bike; gli atleti partecipanti a più gare di queste discipline potranno, da quest’anno, utilizzare un chip personale, da abilitare annualmente, che consentirà loro di prendere parte a tutte le principali gare sul territorio nazionale senza l’obbligo di noleggio del chip giornaliero.

Stefano Larghi, Presidente di EvoData “Guidare operativamente EvoData rappresenta un grande onore ed è per me fonte di sincero entusiasmo. I servizi offerti punteranno ad essere ancora più performanti, professionali e all’avanguardia in virtù della condivisione del know how di ciascuna delle 4 società fondatrici”.

Alessandro Vedovetto, Amministratore Delegato TDS “Sono orgoglioso di portare in questo progetto la pluriennale esperienza di tutto lo staff di TDS. L’obiettivo sarà di migliorare costantemente la qualità del servizio offerto grazie alla ricerca costante di nuove soluzioni che possano rendere l’esperienza di gara sempre più entusiasmante!”

Davide Scardeoni Fracassi, Amministratore di WinningTime: “E’ motivo di grande orgoglio essere tra i fondatori di EvoData. Dal lontano 1995, come WinningTime abbiamo avuto il ruolo prima di pionieri e poi di protagonisti nell’informatizzazione del settore ciclistico amatoriale; abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di unire le nostre esperienze e le nostre capacità con il meglio che ci fosse in Italia, per poter competere da protagonisti anche all’estero”.

Massimiliano Martinelli, Fondatore e Amministratore di OTC “Siamo molto soddisfatti di essere tra i fondatori di EvoData. Tutti noi abbiamo voluto fortemente questa unione che garantirà, con le sedi di Como, Milano, Mantova, Parma, Roma e Venezia, una capillare presenza su tutto il territorio italiano. Guardiamo al futuro con fiducia incondizionata e non vediamo l’ora di presentare i nostri nuovi progetti”.

Andrea Balestrieri, Fondatore di SDAM “Sono particolarmente contento di questa joint venture, siamo nella condizione di fornire i migliori servizi agli eventi italiani più importanti di tutte le discipline degli sport di endurance e di puntare decisamente al mercato estero. Ne beneficeranno non solo gli organizzatori ma anche i partecipanti agli eventi, la cui soddisfazione rappresenta l’obiettivo che accomuna il lavoro dell’organizzatore e quello di Evodata”