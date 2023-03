Il Benfica annuncia una nuova partnership e si apre al mercato dell’Arabia Saudita

Sport Lisboa & Benfica e Heights & Jewels KSA Group (HJKSA) hanno annunciato una partnership che mira a esplorare nuove opportunità sportive e commerciali in Arabia Saudita ed a implementare nel territorio la metodologia di allenamento del club portoghese, nota in tutto il mondo.

La joint venture, denominata “Making Saudi Heroes”, vedrà la creazione di un comitato direttivo composto da membri senior del Benfica, da rappresentanti dell’HJKSA e da un team dedicato di professionisti del Benfica con sede a Riyadh. Il comitato valuterà le opportunità che possono presentarsi nel Regno, in relazione allo sviluppo dell’industria sportiva, alla formazione di atleti ad alte prestazioni e atleti olimpionici in una vasta gamma di sport, tra i quali calcio, pallacanestro, pallamano, futsal, pallavolo e infine atletica leggera.

Il Benfica gode di una reputazione globale per la sua eccellenza nello sviluppo di talenti, vincendo per tre volte il premio come migliore accademia di calcio del mondo ai prestigiosi Globe Soccer Awards di Dubai. Diversi atleti del club hanno anche partecipato alle Olimpiadi in diverse discipline sportive tra cui atletica, arti marziali e canoa.

Il Gruppo HJKSA è un gruppo diversificato di aziende con sede in Arabia Saudita. Nel corso degli anni, ha attirato diverse aziende all’interno della KSA e funge da trampolino di lancio per molte di esse per l’espansione in tutta la regione dell’area del Medio Oriente. Seguendo le linee guida e le ambizioni del programma Saudi Vision 2030, il gruppo si impegna a stabilire le migliori partnership sul mercato internazionale portando in Arabia Saudita opportunità innovative, dirompenti e interessanti.

Il presidente dell’SL Benfica Rui Costa ha dichiarato: “Siamo molto onorati di far parte del cambiamento globale che l’Arabia Saudita sta attuando attraverso lo sport e siamo determinati a impegnare le nostre conoscenze, la nostra esperienza e il nostro impegno nel progetto. Il Benfica è un marchio leader quando si tratta di allenare atleti ad alte prestazioni e siamo assolutamente convinti dei cambiamenti che questo progetto porterà in futuro nella regione; crediamo che l’HJKSA sarà il nostro punto cardine per far sì che ciò accada”.

Sua Altezza Reale la Principessa Jawahir Bint Saud Bint Nayef Al Saud, CEO di HJKSA, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita sta vivendo un’epoca in cui l’economia è fiorente e la nazione sta rinascendo. C’è un oceano di potenziale non sfruttato che deve essere esplorato dagli investitori locali e stranieri. Dopo il lancio della Vision 2030, la crescita del mercato saudita continua, aprendo le porte a investimenti innovativi in un ambiente economico sostenibile. Il mercato economico saudita ha vissuto cambiamenti dinamici e positivi. Pertanto, l’Arabia Saudita sta diventando una destinazione di investimento attraente che offre ricche opportunità in vari settori, risorse e condizioni di mercato eccezionali e normative favorevoli al business. La partnership con il Benfica, la migliore accademia giovanile di calcio al mondo, riflette le nostre ambizioni di raggiungere un livello di eccellenza nello sport.”

