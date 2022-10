Mynet Trentino entra nella famiglia dei partner dell’A.C. Trento (Serie C)

Mynet Trentino entra nel pool, già ricco, del partner del Trento calcio (campionato Serie C/girone “A”) per la stagione sportiva 2022-2023. Il logo del provider di servizi per le tlc (con sede a Rovereto) sarà presente a bordo campo, sul sito web della squadra e in occasione dei diversi eventi che accompagneranno l’intera stagione del club trentino.

Il numero uno di Mynet Trentino Giovanni Zorzoni ha dichiarato: “La nostra storia si unisce a quella di una tra le società sportive locali più affermate, seguite ed acclamate, e questo non è certamente un caso. L’accordo con il Trento conferma l’impegno della nostra società nei confronti di quegli sport che credono ed investono sul territorio”.

Il patron gialloblù Mauro Giacca ha commentato così la firma del partenariato: “Si tratta di un’azienda fortemente radicata sul territorio, che crede nel Trentino e nei suoi valori, esattamente come il nostro club. Per noi è certamente motivo d’orgoglio poter annoverare tra i nostri partner una realtà di tale spessore”.