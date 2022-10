StarCasinò Sport è il nuovo “Premium Partner” del Palermo FC (quest’anno in Serie B): un video, che annuncia la nuova collaborazione, mostra la bellezza del capoluogo siciliano e il profondo amore rosanero che lega i tifosi alla squadra della città. Dopo il successo ai playoff dell’anno scorso in Serie C, la società muove i suoi passi nella serie cadetta con lo scopo di approdare subito nella massima competizione italiana, per infiammare ancora di più l’entusiasmo del popolo palermitano. E StarCasinò Sport sarà al suo fianco in questa avventura.

La clip inizia con alcune immagini che rivelano lo splendore di Palermo, tra gli scorci più suggestivi e i monumenti più caratteristici, fino ad arrivare ai celebri mercati popolari. Tra le vie della città si percepisce fortemente il legame con la squadra: ogni angolo è colorato di rosanero, con bandiere, stendardi e cimeli della squadra. Una società storica come il Palermo FC, che vanta molti anni di lotta in Serie A, culla dentro di sé un seguito appassionato che ha pochi eguali in Italia e in Europa. Come dimostrano in ogni partita casalinga i tifosi presenti allo stadio Renzo Barbera: cori, striscioni, magliette, sciarpe e stemmi si uniscono a formare un grande cuore rosanero. Ed è proprio qui che si conclude il video, nel fulcro del tifo palermitano: la Curva Nord, dove i supporter si uniscono in una sola voce per spingere i giocatori verso la vittoria.

Grazie a queste premesse ha vita la nuova partnership tra il Palermo FC e StarCasinò Sport, da sempre attivo nell’avvicinare i tifosi alla propria squadra del cuore. Grazie ad esperienze esclusive, contest e gare a premi, i fan rosaneri avranno l’opportunità di vincere gadget e biglietti per lo stadio, nel segno de “Il nuovo modo di vivere il Palermo”.

“Palermo è sinonimo di “Calcio”, “Passione”, “Cuore”, “Entusiasmo”. Quello tra Palermo e i suoi tifosi è un legame unico e indescrivibile. La nostra partnership è volta a consolidarlo ancor di più, in tutti i suoi aspetti, mediante esperienze esclusive. Questo è, nella nostra visione, ciò che la città merita. Daremo il massimo per onorare questa avventura nel segno dei colori rosa e nero.” ha commentato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.