Mukuru nuovo sleeve sponsor del Crystal Palace (EPL)

(di Nicola Mandaglio) – La piattaforma di servizi finanziari Mukuru, uno dei maggiori fornitori di trasferimenti di denaro in Africa, diventerà lo sponsor ufficiale della manica (sleeve sponsor) di Crystal Palace (attualmente 12ima in English Premier League) per la stagione 2022/23.

Mukuru ha più di 10 milioni di clienti e ha completato oltre 100 milioni di transazioni dall’inizio nel 2004. Cercherà di “capitalizzare” il numero di giocatori che rappresentano i paesi africani all’interno della squadra britannica, tra cui Wilf Zaha, Jordan Ayew, Jeff Schlupp e Cheikhou Kouyate, vincitore della Coppa d’Africa.

Barry Webber, direttore commerciale di Crystal Palace, ha dichiarato: “Questa è una partnership entusiasmante per Crystal Palace e siamo entusiasti di accogliere Mukuru a bordo. Questa partnership ci aiuterà a continuare ad espandere la nostra base di fan internazionali e Mukuru si unirà a noi in un momento straordinariamente emozionante per il club, sia in campo che fuori”.